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فن

جلسة تصوير لـ يسرا مع كلبتها فيونكة.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:58 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة يسرا، صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث خضعت إلى جلسة تصوير جديدة مع كلبتها "فيونكة". 

وعلقت يسرا على الصور قائلة: "مع الرائع جدا فيونكة". 

وتلقت يسرا عديد من التعليقات الايجابية على الصورة ولعل من ابرزها "مساء الحب يا حب يا أرقى وأجمل وأهضم فنانة تحياتي لك" وقال اخر: "إجازة رائعة يا فنانة". 

يذكر ان اخر اعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. 
جلسة تصوير لـ يسرا مع كلبتها فيونكة.. شاهد
جلسة تصوير لـ يسرا مع كلبتها فيونكة.. شاهد
جلسة تصوير لـ يسرا مع كلبتها فيونكة.. شاهد
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