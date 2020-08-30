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عمرو سمير: اعتمدت في قصة مسلسل النهاية على مصادر موثقة من علماء المستقبليات.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 ص
محمد حليم قنديل
قال الكاتب والمؤلف عمرو سمير، إنه اعتمد في قصة مسلسل النهاية علي مصادر موثوق بها من علماء المستقبليات.

وأضاف عمرو سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك علم يسمي بعلم المستقبليات يتنبئ بالذي سوف يحدث في المستقبل.

وتابع الكاتب والمؤلف أن هذا العلم ليس علم رفاهية وانما يحدد مسارات الاقتصاد والاستثمار والقرارات التي تمس مصائر الأمم.

وأوضح عمرو سمير أن علماء المستقبليات توقعوا انه سوف يكون هناك اندماج بين الآلة والإنسان وان نسبة التداخل بينها سوف تزيد مع الوقت.

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