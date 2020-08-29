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رياضة

بعد تتويج آرسنال على حساب ليفربول.. تعرف على قائمة أبطال الدرع الخيرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نجح نادي أرسنال في التتويج بلقب الدرع الخيرية اليوم السبت، بعد تفوقه علي ليفربول بركلات الترجيح التي لجأ إليها الطرفان إثر تعادلهما إيجابيًا في الوقت الأصلي، بهدف لمثله.

والعملاق الإنجليزي صاحب الزي الأحمر، قدم تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب مستويات مذهلة في منافسات الموسم الرياضي الماضي، كما شارك في مباراة الدرع الخيرية بوصفه بطل البريميرليج، بينما حصد النادي اللندني لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تفوقه ضد تشيلسي في المباراة النهائية.

وقدم نجوم النادي اللندني مستويات رائعة في مباراة ليفربول، كما نجح اللاعبون في ترجمة كل ركلات الترجيح إلى أهداف، بينما أضاع ريان بروستر فرصة الريدز في حسم اللقب.

وارتفع رصيد أرسنال في سجل أبطال الدرع الخيرية، إلى 16 لقبًا، متفوقًا على ليفربول، صاحب الـ15 لقبًا، وإليكم قائمة المتوجين تاريخيًا:

1. مانشستر يونايتد: 21 لقبًا

2. أرسنال: 16 لقبًا

3. ليفربول:  15 لقبًا

4. إيفرتون: 9 ألقاب

5. توتنهام هوتسبير: 7 ألقاب

6. مانشستر سيتي: 6 ألقاب
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