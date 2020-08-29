الليلة دي عيد.. محافظ الإسكندرية يعلق على افتتاح الرئيس السيسي محور المحمودية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، إن ما حدث اليوم من افتتاح محور المحمودية؛ يعتبر عيدا للمحافظة، موضحا أن هذا المحور ليس ناقلا للحركة، ولكنه محور تنموي مهم جدا.





وأضاف ، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تحويل ترعة مليئة بالقاذورات ، إلى محور حيوي تنموي ، بتلك التكلفة؛ يعتبر تحديا كبيرا وإنجازا عظيما لكل من شارك فيه ، موضحا أن المشروع يشمل كل الخدمات التي يستخدمها المواطن.





وأشار إلى أن تكلفة محور المحمودية وصلت إلى 5.5 مليار جنيه ، ويوفر الآلاف من فرص العمل ، بطول 22 كيلو؛ مرددا: «اللي يستخدم المحور خلال دقائق؛ يقدر يجوب أنحاء المدينة».





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.