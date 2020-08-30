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اقتصاد

العراق: الطاقة الإنتاجية بمصفاة بيجي ستبلغ 280 ألف برميل يوميا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:01 ص
نفط
نفط
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رويترز
ذكرت وزارة النفط العراقية اليوم السبت أن وزير النفط إحسان عبد الجبار أمر بزيادة الطاقة الإنتاجية بمصفاة الصمود في بيجي إلى 280 ألف برميل يوميا في أقرب وقت.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة حاليا تبلغ 75 ألف برميل مضيفة أنها تتوقع الوصول إلى 140 ألف برميل يوميا خلال الشهورة القليلة المقبلة.

 وقالت وزارة التجارة العراقية يوم السبت إنها ستشتري أرزا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها وإنها ستبرم اتفاقات في الأسبوع المقبل مع شركات محلية لتوريد سكر وزيوت نباتية.

وبموجب الاتفاق القائم شهدت الأعوام الماضية دعوة العراق للشركات لتقديم عروض لأزر أمريكي المنشأ فقط.

ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا لدعم البرنامج. وفي مايو أيار قالت الوزارة إن العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة.

ويغطي برنامج المخصصات الغذائية العراقي الدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر. وتم إطلاقه في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على البلد.
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