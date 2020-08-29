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تعليم

بمشاركة 3 دول عربية.. بدء أعمال ورشة معهد كونفشيوس في جامعة عين شمس

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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حسام الفقي
انطلقت صباح اليوم ورشة العمل الأولى لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس الخاصة بمشكلات تدريس اللغة الصينية في الوطن العربي عبر المنصة الإلكترونية، بمشاركة ٥٣ مدرس لغة صينية من ثلاث دول عربية هي (مصر ، الأردن و السعودية ) تم اختيارهم من بين ١١٤ مدرسا سجلوا بالفعل لحضور هذه الورش . 

وتستمر الورشة على مدار شهر في الفترة من ٢٩ أغسطس وحتى ١٩ سبتمبر ، حيث تعقد 4 مرات بواقع 3 ساعات تدريبية أسبوعيا، وذلك على أيدي خبراء متخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم الإلكتروني. والمنصات الالكترونية من جمهورية الصين الشعبية.

ويعقب المحاضرات حوار مفتوح بين المحاضر و المتدربين.

يذكر أن الورش هي نتاج التوصيات التي أقرها مؤتمر " آفاق تعليم اللغة الصينية بالمنطقة العربية بعد وباء فيروس كورونا " و الذي نظمه معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس أوائل أغسطس الجاري.
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