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توك شو

خبير يكشف تفاصيل شريحة توضع في المخ لعلاج بعض الأمراض| فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:28 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد حمزة، خبير وباحث في امن المعلومات، إن هناك شركة باسم "نيورا لينك إيلون ماسك" حديثة الإنشاء منذ عام 2016.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هذه الشركة متخصصة في علوم الأعصاب.

وتابع الخبير والباحث في امن المعلومات أن هناك جهازا صنعته الشركة، عبارة عن شريحة، تزرع في الدماغ البشري، لكي تساعد الانسان علي علاج بعض الأمراض أو الحواس المفقودة.

وأوضح الدكتور محمد حمزة أن هذه الشريحة تم تجربتها علي الحيوانات فقط ولم يتم تجربتها علي الانسان حتي الآن. 

وأشار إلى أن هذه الشريحة توضع علي أول قشرة من قشور المخ في جسم الإنسان وهي عبارة عن خيوط رفيعة جدا.
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