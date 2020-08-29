AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سعد الهلالي: 2020 سنة الافتتاحات.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:19 م
سعد الهلالي: 2020
سعد الهلالي: 2020 سنة الافتتاحات
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن عام2020 هو عام  الافتتاحات ، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى التي تقوم بها الدولة هي للأجيال المقبلة حتى ينتفعوا بها مشيرا إلى ان هذه مسئولية أجيال تحكي عن مصر.

وطالب الهلالي خلال لقائه على التلفزيون المصري،  المصريين بالوقوف بجوار دولتهم للبناء من جديد ، مشيرا إلى ان الاختلاف في فقه الدين رحمة ، كل من تفقه وزاد فقه، وأصبح عنده وعي واتسع مساحة وعيه يدرك أن الاختلاف في فقه الدين رحمة .

وردّ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مروجي الفتن في مخالفات البناء، الذين يعترضون على هدم المباني المخالفة بحجة الاكتفاء بمصادرتها فقط.

وأوضح خلال برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكسب من تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية مكسب سريع وسيستهلك بينما ترك الأرض زراعية كما هي بالثمر الذي تحويه سيستمر إلى قيام الساعة.

وأكد أن دعاة الفتنة في هذا الموضوع هدفهم الأساسي فقط الإيقاع بين الشعب والحكومة التي ترغب في بناء الدولة وتقر مبدأ حوكمة الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد الدين الهلالي: العلم رسالة الجميع حتى تكتمل الحضارة الإنسانية.. فيديو

ترشيحاتنا

رشاقة ولياقة.. تعرف على وجبة العشاء المفضلة لـ كيت ميدلتون

مصرع 7 أطفال داخل ملعب كرة قدم صعقا بالكهرباء

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

الخال الندل.. عامل يتعدي جنسيا على طفلة شقيقته والجنايات تؤجل محاكمتة إلى أكتوبر

القبض على رجل حاول إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها