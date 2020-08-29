الخميس.. مسرح سيد درويش ينظم حفلا موسيقيا لفرقة الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

ينظم مسرح سيد درويش، يوم الخميس المقبل حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بتقديم عدد من أجمل أغاني الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.





ومن المقرر أن يحييها السيد وهب الله، وإسلام مرسي، وكريم زيدان، وهايدي، وشروق شريف، ويتضمن برنامج الحفل عددا من أجمل أغاني وردة أبرزها "بتونس بيك، على عيني، العيون السود، ميدلى من كل بستان وردة، في يوم وليلة، وحشتوني، حكايتي مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام".. وغيرها.





برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي منهم المطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏إيهاب يونس، بغدادي بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، أوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحي الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة.





وكانت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.



