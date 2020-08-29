AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:23 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قدم الفنان توفيق عبد الحميد بلاغا علي الهواء في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي للمباحث، أو  النائب العام ضد الصفحات التي تنتحل شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفنان توفيق عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه يناشد المسئولين بقفل الصفحات والتخلص منها لانها من الممكن أن تتسبب فى مشاكل كبيرة له.


وتابع الفنان توفيق عبد الحميد أنه لا يملك سوي حساب واحد فقط علي موقع التواصل الاجتماعي علي فيسبوك وهذا الحساب غير مفعل لانه معطل وليس عليه أي صديق.

وأوضح أنه لم يكتب أي شيء علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انه لا يملك سوي الحساب المعطل حاليا وهو فارغ تماما من الاصدقاء.

وأشار إلى أن التويتة التي اشعلت السوشيال ميديا والتي قال فيها "أنا علي آخر الزمن يتقالي اقعد في البيت محدش يعرفك" ليس هو الذي كتبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول اعتزالها

صوفي أشعلت السوشيال ميديا.. ماذا قالت ابنة عماد محرم بعد أزمة فيلم العفاريت

رئيس تحرير الأهرام العربي: لا أمتلك أى حسابات على السوشيال ميديا وسأقاضي من ينتحل اسمي

ترشيحاتنا

بعد إعطائه منحة لدراسة الطب| تفاصيل أول لقاء لوزير التعليم العالي بـ طالب الفريسكا

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

بعد الفوز على المصري.. فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

موجز السوشيال ميديا.. الأحزان تتوالى على سعد لمجرد.. صالح جمعة يتصدر تويتر.. وصوفينار بملابس البحر

حقوق الزوجة عند الخلع.. 5 ممتلكات تتنازل عنها للزوج شرعا وقانونا

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها