أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

قدم الفنان توفيق عبد الحميد بلاغا علي الهواء في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي للمباحث، أو النائب العام ضد الصفحات التي تنتحل شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف الفنان توفيق عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه يناشد المسئولين بقفل الصفحات والتخلص منها لانها من الممكن أن تتسبب فى مشاكل كبيرة له.









وتابع الفنان توفيق عبد الحميد أنه لا يملك سوي حساب واحد فقط علي موقع التواصل الاجتماعي علي فيسبوك وهذا الحساب غير مفعل لانه معطل وليس عليه أي صديق.





وأوضح أنه لم يكتب أي شيء علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انه لا يملك سوي الحساب المعطل حاليا وهو فارغ تماما من الاصدقاء.





وأشار إلى أن التويتة التي اشعلت السوشيال ميديا والتي قال فيها "أنا علي آخر الزمن يتقالي اقعد في البيت محدش يعرفك" ليس هو الذي كتبها.