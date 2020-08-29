ختام الأسبوع الأول من منحة تمكين ذوى القدرات الخاصة بأسيوط

اختتمت فعاليات الأسبوع الأول للدورة التدريبية لذوي القدرات الخاصة والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة أسيوط تحت عنوان "فوتوشوب من البداية" بالتعاون مع المركز التعليمي لنظم المعلومات للمنطقة الجنوبية العسكرية، والتي قد سبق أنها قدمت الجزء الأول من الدورة التدريبية تحت عنوان "من أجل فرصة عمل أفضل"





أقيمت فعاليات الأسبوع الأول فى والتي تستهدف الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة في الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم والاعاقة الحركية لدمجهم بسوق العمل وتأهيلهم للعمل باحترافية في مجالات الفوتوشوب.

وقد قدم المدرب حسين ثابت شرحًا مبسطا لبرنامج الفوتوشوب من البداية إلى الاحترافيه والتقنية الفنية للتعامل مع البرنامج كما صاحبه خالد أيمن الذي قدم ترجمة للغة الإشارة لتسهيل عملية الفهم الصحيح لدى ذوي الإعاقة السمعية.





أقيمت الفعاليات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي ومسافات التباعد بين الجمهور والتعقيم المستمر للمقر وارتداء الكمامات.



