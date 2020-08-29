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ديني

سعد الهلالي يرد على مروجي الفتن باستغلال مخالفات البناء.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:31 م
سعد الهلالي يرد على
سعد الهلالي يرد على مروجي الفتن باستغلال مخالفات البناء
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محمود ضاحي
ردّ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مروجي الفتن في مخالفات البناء، الذين يعترضون على هدم المباني المخالفة بحجة الاكتفاء بمصادرتها فقط.

وأوضح خلال برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكسب من تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية مكسب سريع وسيستهلك بينما ترك الأرض زراعية كما هي بالثمر الذي تحويه سيستمر إلى قيام الساعة.

وأكد أن دعاة الفتنة في هذا الموضوع هدفهم الأساسي فقط الإيقاع بين الشعب والحكومة التي ترغب في بناء الدولة وتقر مبدأ حوكمة الدولة.

وقال الدكتور سعد الهلالي ، إن عام2020 هو عام  الافتتاحات ، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى التي تقوم بها الدولة هي للأجيال المقبلة حتى ينتفعوا بها مشيرا إلى ان هذه مسئولية أجيال تحكي عن مصر.

وطالب الهلالي خلال لقائه على التلفزيون المصري،  المصريين بالوقوف بجوار دولتهم للبناء من جديد ، مشيرا إلى ان الاختلاف في فقه الدين رحمة ، كل من تفقه وزاد فقه، وأصبح عنده وعي واتسع مساحة وعيه يدرك أن الاختلاف في فقه الدين رحمة .
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