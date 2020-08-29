سعد الهلالي يرد على مروجي الفتن باستغلال مخالفات البناء.. فيديو

ردّ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مروجي الفتن في مخالفات البناء، الذين يعترضون على هدم المباني المخالفة بحجة الاكتفاء بمصادرتها فقط.





وأوضح خلال برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكسب من تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية مكسب سريع وسيستهلك بينما ترك الأرض زراعية كما هي بالثمر الذي تحويه سيستمر إلى قيام الساعة.





وأكد أن دعاة الفتنة في هذا الموضوع هدفهم الأساسي فقط الإيقاع بين الشعب والحكومة التي ترغب في بناء الدولة وتقر مبدأ حوكمة الدولة.





وقال الدكتور سعد الهلالي ، إن عام2020 هو عام الافتتاحات ، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى التي تقوم بها الدولة هي للأجيال المقبلة حتى ينتفعوا بها مشيرا إلى ان هذه مسئولية أجيال تحكي عن مصر.



