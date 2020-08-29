وزير الري السوداني: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة أعلى من قدرة الوزراء

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم السبت، إن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة.





ولفت إلى أن التوصل لاتفاق؛ هو أمر أعلى من الوزراء، وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية؛ لن يكون مجديا.





وأوضح، في مؤتمر صحفي ، في منبر وكالة السودان للانباء ، مساء اليوم ، عقب اختتام جولة المفاوضات حول سد النهضة، الجمعة، بين الدول الثلاث ، بحضور الخبراء والمراقبين- أن الأطراف الثلاثة لم يتمكنوا من دمج المسودات الثلاثة كما كان مأمولا في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي 28-8-2020 ، ولم يتم التوافق على نسخة مدمجة ، كان من المقرر تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي بتاريخ الأمس.





وأشار الوزير "عباس" إلى انه تم الاتفاق على ان تخاطب كل دولة بمفردها ، رئاسة الاتحاد الافريقي.





وأكد وزير الري والموارد المائية ، أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق ، وأنه سيكون مستعدا وحريصا على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد أن تحدد رئاسة الإتحاد الأفريقي.



