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اقتصاد

تأهيل وتبطين 43 ‎%‎ من الترع في مصر خلال 20/ 2021.. تفاصيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
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آية الجارحي
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، تستهدف خلال عامين تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 7 آلاف كم، يخص عام 20/ 2021 بنسبة 43% منها.   

ولفتت الوزارة، في تقرير لها، إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 20/ 2021 تأهيل وتبطين ترع بأطوال تزيد عن 3 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ بزمام 1.244 مليون فدان في 18 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط،  المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ).

وأكدت  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021.

واشارت  إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليار م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية
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