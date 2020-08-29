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رياضة

تحدث عن برشلونة.. أول تعليق من أوباميانج بعد الفوز على ليفربول

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نجح نادي أرسنال في التتويج بلقب الدرع الخيرية، اليوم السبت، بعد تفوقه على ليفربول، في ركلات الترجيح، التي لجأ إليها الطرفان، إثر تعادلهما إيجابيًا في الوقت الأصلي، بهدف لمثله.

والعملاق الإنجليزي صاحب الزي الأحمر، قدم تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب مستويات مذهلة في منافسات الموسم الرياضي الماضي، كما شارك في مباراة الدرع الخيرية بوصفه بطل البريميرليج، بينما حصد النادي اللندني لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تفوقه ضد تشيلسي في المباراة النهائية.
 
وقدم نجوم النادي اللندني مستويات رائعة في مباراة ليفربول، على رأسهم الجابوني إيميريك أوباميانج بتسجيله هدف فريقه الوحيد، ثم حسمه اللقب، بترجمة آخر ركلة جزاء بنجاح، كما نجح اللاعبون في ترجمة كل ركلات الترجيح إلى أهداف، بينما أضاع ريان بروستر فرصة الريدز في الحصول على اللقب.

وعلق أوبا على أنباء انتقاله إلى برشلونة، ورفض تجديد العقد، بقوله لـ"بي بي سي": "سنرى ما سيحدث في هذه الأيام، المهم أننا حصلنا اليوم على الكأس".

وأتم: "نحن نتحسن، ما يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به، لكنني سعيد جدًا، ومن المثير أن أكون لاعبًا في أرسنال".
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