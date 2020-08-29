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منوعات

معا في البدانة والنحافة.. زوجان يتعاهدان على فقدان وزنهما.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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مريم صليب
يهب الله البعض عطايا و هدايا ثمينة في حياتهم قد تأتي على هيئة شريك الحياة الذي يقبلك على ما أنت عليه و لا يطلب منك أن تتغير 180 درجة لأجله بل يحبك في كل الاحوال . 

ونشرت صحيفة ديلي ميل ، قصة حب من نوع آخر ، فهو حب شجع الطرفين على الوصول إلى الوزن المثالي الذي يحافظ على صحتهم خالية من الأمراض بعد مجموعة كبيرة من الأامراض التي أصيبوا بها بسبب البدانة و السمنة المفرطة . 

وروى الزوجين جينا و روبرت ، أنهما اتفقا أن يخسرا وزنهما معا ، و أن يقوموا بحمية غذائية لإنقاذ وزنهما بعد تخطيهما الوزن الزائد فقرروا أن يخسروا الوزن ليكملا حياتهما بصحة . 

ظنت جينا أن روبرت سيتركها و ينفصل عنها بعد زيادة وزنها ، و لكنه قرر أن يخسر وزنه و أن يقف بجانبها حتى تحولت إلى أحد مشاهير الرياضة و القوام المثالي . 
معا في البدانة والنحافة.. زوجان يتعاهدان على فقدان وزنهما.. صور
معا في البدانة والنحافة.. زوجان يتعاهدان على فقدان وزنهما.. صور
معا في البدانة والنحافة.. زوجان يتعاهدان على فقدان وزنهما.. صور
معا في البدانة والنحافة.. زوجان يتعاهدان على فقدان وزنهما.. صور
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