معا في البدانة والنحافة.. زوجان يتعاهدان على فقدان وزنهما.. صور





ونشرت صحيفة ديلي ميل ، قصة حب من نوع آخر ، فهو حب شجع الطرفين على الوصول إلى الوزن المثالي الذي يحافظ على صحتهم خالية من الأمراض بعد مجموعة كبيرة من الأامراض التي أصيبوا بها بسبب البدانة و السمنة المفرطة .





وروى الزوجين جينا و روبرت ، أنهما اتفقا أن يخسرا وزنهما معا ، و أن يقوموا بحمية غذائية لإنقاذ وزنهما بعد تخطيهما الوزن الزائد فقرروا أن يخسروا الوزن ليكملا حياتهما بصحة .





ظنت جينا أن روبرت سيتركها و ينفصل عنها بعد زيادة وزنها ، و لكنه قرر أن يخسر وزنه و أن يقف بجانبها حتى تحولت إلى أحد مشاهير الرياضة و القوام المثالي .

يهب الله البعض عطايا و هدايا ثمينة في حياتهم قد تأتي على هيئة شريك الحياة الذي يقبلك على ما أنت عليه و لا يطلب منك أن تتغير 180 درجة لأجله بل يحبك في كل الاحوال .