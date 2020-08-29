AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الرى السابق: الرهان على استكمال المفاوضات الفنية مع إثيوبيا فاشل

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:46 م
محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق
Advertisements
أمل مجدى
قال محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق، أن بيان وزارة الرى المصرية حول فشل المفاوضات يؤكد أن مرحلة المفاوضات الفنية انتهت؛ فكل طرف قال ما لديه وتبدأ مرحلة المفاوضات السياسية إذا أرادت مصر ذلك.

وأضاف "محمد نصر الدين "فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أثيوبيا لديها مطالب سياسية وهى حصة من مياه النيل وعدم وجود بنود ملزمة لفض المنازعات والموافقة على المشروعات المستقبلية.

وأشار وزير الرى السابق إلي أن أثيوبيا متعنتة بكل مكالبها وليس لديها مرونة فى المفاوضات وأى رهان مصرى على استمرار المفاوضات بهذا الشكل سيكون فاشل لذلك يجب أن تعيد مصر تقييم الوضع وأن تقوم وزارة الخارجية والأجهزة السيادية يجب أن تتخذ قرار يناسب مصلحة مصر .

وأكد أن هناك اتفاقية ملزمة بيننا وبين أثيوبيا منذ عام 1902، وأثيوبيا تطالب بحصة مخالفة لهذه الاتفاقية لذلك يجب اللجوء لمجلس الأمن بحيث يكون هناك قرار سياسى ملزم لأثيوبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا يناسب إمكانياتها.. وزير الري السابق: إثيوبيا ترتدي رداء دولة عظمى

وزير الري: اللجنة الفنية أكدت وجود مشاكل في جسم سد النهضة

وفقا لاتفاقية عام 1902 .. أستاذ قانون دولي: لا يجوز لإثيوبيا إقامة مشروعات على نهر النيل بدون موافقة مصر

عشم إبليس فى الجنة.. نصر علام: المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي عن السد سينتج عنها اتفاق ملزم أو شهادة رسمية بتعنت إثيوبيا.. ولن نتنازل عن قطرة من مياه النيل.. وأمريكا تبحث وقف معونات لـ أديس أبابا

وزير الري السابق يطالب الخارجية باستدعاء السفير الإثيوبي.. فيديو

وزير الرى السابق لصدى البلد: الملء الأول لسد النهضة الإثيوبى لن يؤثر على مصر

ترشيحاتنا

مصادر تونسية لـ صدى البلد: فرجاني ساسي قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

الفلاحون للسيسي: اخترناك لحاجتنا الشديدة لكم| والأرض الزراعية خط أحمر

نعمل استفتاء وأمشي.. السيسي عن مخالفات البناء: أنا تعبت

بعد مواجهة آرسنال وليفربول.. النني يتفوق على محمد صلاح

بالفيديو.. فرحة محمد النني وفريق آرسنال بعد الفوز بـالكأس الخيرية على حساب ليفربول

«بنت الصعيد».. حكاية أول فتاة تحصل على رخصة قيادة للسيدات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

أنيقة وجذابة.. إطلالات ميلانيا ترامب.. شاهد