وزير الرى السابق: الرهان على استكمال المفاوضات الفنية مع إثيوبيا فاشل

قال محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق، أن بيان وزارة الرى المصرية حول فشل المفاوضات يؤكد أن مرحلة المفاوضات الفنية انتهت؛ فكل طرف قال ما لديه وتبدأ مرحلة المفاوضات السياسية إذا أرادت مصر ذلك.





وأضاف "محمد نصر الدين "فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أثيوبيا لديها مطالب سياسية وهى حصة من مياه النيل وعدم وجود بنود ملزمة لفض المنازعات والموافقة على المشروعات المستقبلية.





وأشار وزير الرى السابق إلي أن أثيوبيا متعنتة بكل مكالبها وليس لديها مرونة فى المفاوضات وأى رهان مصرى على استمرار المفاوضات بهذا الشكل سيكون فاشل لذلك يجب أن تعيد مصر تقييم الوضع وأن تقوم وزارة الخارجية والأجهزة السيادية يجب أن تتخذ قرار يناسب مصلحة مصر .



