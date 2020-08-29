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هاني حمودة : القبض على محمود عزت أهم ضربة حدثت علي مدار الـ 7 سنوات السابقة ..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:49 م
هاني حمودة
هاني حمودة
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إبراهيم القادري
قال المستشار هاني حمودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق والمحامي بالنقض ، إن القبض على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة الارهابية من أهم الضربات التي حدثت علي مدار الـ 7 سنوات السابقة.

وأضاف هاني حمودة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن محمود عزت يعتبر عمود خرسانة مسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واكد علي انه اختفي قبل 30 يونيو بـ5 أو 6 أيام .

وأوضح هاني حمودة ، أن محمود عزت من أهم كوادر جماعة الإخوان المسلمين ويعتبر هو المرشد الفعلي لجماعة الإخوان .

وتابع : أن محمود عزت اعتنق فكرة تكفير المجتمع وهو المسئول عن تفجير القناطر الخيرية لسنة 65 .

واستكمل : أن محمود عزت تم التحقيق معه في العديد من القضايا واكد أن الارهابي محمود عزت آخر قيادات الجماعة من العناصر القطبية والعنيفة.
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