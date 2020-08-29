وزير الري السوداني يطالب بتغيير طريقة التفاوض في ملف سد النهضة

طالب وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم السبت، بضرورة تغيير طريقة التفاوض بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة؛ بحيث يلعب الخبراء والمراقبون الدوليون، دورا أكبر في التفاوض.





وأشار الوزير، بحسب وكالة السودان للانباء، إلى تباعد المواقف التفاوضية خاصة بين مصر واثيوبيا حيث حدث تراجع نحو الوصول لاتفاق بنهاية الجولة التي حددها الاتحاد الافريقي، 28-8-2020، انطلاقا من البنود التي تم الاتفاق عليها في الجولات السابقة .





ونقلت الوكالة عن عباس قوله إن السودان ملتزم بالتفاوض في أي زمان وأي مكان، مشددا على رفع مستوى التفاوض من الوزراء الى رؤساء الدول الثلاثة عبر الاتحاد الافريقي وذلك لتوفير الدعم السياسي للتفاوض.