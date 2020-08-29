المجلس الأعلى ينظم ورشة عمل عن "الإعلام وقضايا الأمن القومي"

ومن المقرر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام وايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام و الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.





كما يعقد المجلس ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية فى المسلسلات و الأعمال الدرامية و ذلك يوم الخميس 10 سبتمبر تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد والفنانين تتناول الندوة آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات فى رمضان المقبل و تستعرض أهم الانتقادات التى صاحبتها فى السنوات السابقة ووسائل تلافيها و تقديم أعمال فنية تنال استحسان و قبول الرأى العام مثل مسلسل الاختيار الذى حقق أعلى معدلات المشاهدة.