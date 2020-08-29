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أخبار البلد

المجلس الأعلى ينظم ورشة عمل عن "الإعلام وقضايا الأمن القومي"

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ورشة عمل تحت عنوان: "الإعلام وقضايا الأمن القومى" الخميس المقبل.
 

ومن المقرر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام وايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام و الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.


كما يعقد المجلس ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية فى المسلسلات و الأعمال الدرامية و ذلك يوم الخميس 10 سبتمبر تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد والفنانين تتناول الندوة آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات فى رمضان المقبل و تستعرض أهم الانتقادات التى صاحبتها فى السنوات السابقة ووسائل تلافيها و تقديم أعمال فنية تنال استحسان و قبول الرأى العام مثل مسلسل الاختيار الذى حقق أعلى معدلات المشاهدة.   

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