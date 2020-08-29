AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب الأهلى والزمالك.. تفاصيل أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:16 م
سعد الصغير ومدحت
سعد الصغير ومدحت العدل
Advertisements
أحمد إبراهيم
شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين الكاتب مدحت العدل والفنان الشعبى سعد الصغير، اتهم فيه الأول بالتنمر عليه بسبب تغريدة  سخر فيها من اغنية "بحبك يا حمار" والنادى الأهلى. 

ونرصد التطورات ازمة مدحت العدل وسعد الصغير منذ بدايتها وحتى نهايتها.

البداية كانت مع الكاتب مدحت العدل الذى قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( باحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم». 

وبعد سلسلة من الانتقادات وجهت اليه رد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة اخرى قائلا : «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا أتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟». 

وتصدر هاشتاج #مدحت_العدل_متنمر ، مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات من تدوينته التي سخر فيها من المطرب الشعبي سعد الصغير، بسبب كرة القدم، وتنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي. 

رد سعد الصغير : 
ونشر سعد الصغير فيديو ردا على الكاتب مدحت العدل،  بعد أن تنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي. 

وقال سعد الصغير : عيب لما دكتور يتكلم كدا و يتنمر علي الغلابة  ، وهل الغلابة مينفعش يشجعوا كورة زي الناس الطبيعية ، بتعايرني عشان غلبان، انا راجل بسيط و تعليمي علي قدي اه بس أبويا علمني احسن من إللى خد شهادة وبقا دكتور وبيخبط في الغلابة.

وأضاف: انت متفهم حاجة في الكورة ولا الاهلي و اخرك لعيبة الزمالك و ياريت تبعد عن تحليل الكورة، نصف فرقة الزمالك عملتلهم افراحهم وعمري مغلط فيهم وبيحبوني. 

اعتذار مدحت العدل : 
وقدم الكاتب مدحت العدل، إعتذارا شديدا للفنان سعد الصغير بعد ذكره فى تغريدته على حسابه بتويتر الذى إتهم فيها جماهير نادى الأهلى بالتنمر الواضح.

وقال العدل، إن تغريدتى جاءت عقب قيام شخص فى قناة الأهلى بذكر جمهور الزمالك داعيه بفاوست وهو الرجل الذى باع نفسه للشيطان حسبما ذكر بإسطورة جوتة، فرد آخر من الاهلاوية "هما دول هيعرفوا يعنى ايه فاوست".  

وأضاف العدل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "ten"، أن هذا يعتبر تنمر واضح على جمهور الزمالك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناس كلها تعبانة وكلنا مضغوطين.. سعد الصغير يشارك جمهوره بصورة من زيارته لأحد المستشفيات

بعد التنمر والسخرية من سعد الصغير.. هجوم شرس ضد مدحت العدل

اعتذر.. أول تعليق من مدحت العدل بعد واقعة التنمر على سعد الصغير

متعرفش حاجة عن الكورة ولا التحليل.. رد نارى من الفنان سعد الصغير علي مدحت العدل.. فيديو

أخبار الفن | حادث منال سلامة وابن ماجد المصري.. مدحت العدل يتنمر على سعد الصغير.. فيديوهات فاضحة لـ دانا جبر

بحبك يا حمار طلعت بتزعل ناس كتير ...سعد الصغير يسخر من مدحت العدل بعد واقعة التنمر

ترشيحاتنا

رشاقة ولياقة.. تعرف على وجبة العشاء المفضلة لـ كيت ميدلتون

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

عمرو حنفي: أول مرة أتولى منصب محافظ.. ولو فيه جنيه للدولة هجيبه

بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها