بسبب الأهلى والزمالك.. تفاصيل أزمة مدحت العدل وسعد الصغير





ونرصد التطورات ازمة مدحت العدل وسعد الصغير منذ بدايتها وحتى نهايتها.





البداية كانت مع الكاتب مدحت العدل الذى قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( باحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم».





وبعد سلسلة من الانتقادات وجهت اليه رد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة اخرى قائلا : «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا أتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».





وتصدر هاشتاج #مدحت_العدل_متنمر ، مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات من تدوينته التي سخر فيها من المطرب الشعبي سعد الصغير، بسبب كرة القدم، وتنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.





رد سعد الصغير :

ونشر سعد الصغير فيديو ردا على الكاتب مدحت العدل، بعد أن تنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.

وقال سعد الصغير : عيب لما دكتور يتكلم كدا و يتنمر علي الغلابة ، وهل الغلابة مينفعش يشجعوا كورة زي الناس الطبيعية ، بتعايرني عشان غلبان، انا راجل بسيط و تعليمي علي قدي اه بس أبويا علمني احسن من إللى خد شهادة وبقا دكتور وبيخبط في الغلابة.

وأضاف: انت متفهم حاجة في الكورة ولا الاهلي و اخرك لعيبة الزمالك و ياريت تبعد عن تحليل الكورة، نصف فرقة الزمالك عملتلهم افراحهم وعمري مغلط فيهم وبيحبوني.





اعتذار مدحت العدل :

وقدم الكاتب مدحت العدل، إعتذارا شديدا للفنان سعد الصغير بعد ذكره فى تغريدته على حسابه بتويتر الذى إتهم فيها جماهير نادى الأهلى بالتنمر الواضح.

وقال العدل، إن تغريدتى جاءت عقب قيام شخص فى قناة الأهلى بذكر جمهور الزمالك داعيه بفاوست وهو الرجل الذى باع نفسه للشيطان حسبما ذكر بإسطورة جوتة، فرد آخر من الاهلاوية "هما دول هيعرفوا يعنى ايه فاوست".

وأضاف العدل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "ten"، أن هذا يعتبر تنمر واضح على جمهور الزمالك.

شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين الكاتب مدحت العدل والفنان الشعبى سعد الصغير، اتهم فيه الأول بالتنمر عليه بسبب تغريدة سخر فيها من اغنية "بحبك يا حمار" والنادى الأهلى.