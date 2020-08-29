AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اندلاع حريق هائل في ناد على الشاطئ بإسبانيا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

اندلع حريق هائل  في نادى شاطئي في كوستا ديل سول بإسبانيا ، مما أجبر المصطافين على الفرار.


ووفقًا لصحيفة "مترو"، بدأ الحريق في نادي Purobeach في قرية لاجونا بالقرب من منتجع Estepona ، وهي وجهة شهيرة للسياح البريطانيين.


ويمكن رؤية ألسنة اللهب- عبر فيديو مصور- وهي تجتاح المبنى بينما تتدفق أعمدة من الدخان الأسود ، حسبما ورد ، في أماكن بعيدة  من نادي الشاطئ.


 وبحسب ما ورد صاح أرباب العمل بالنادي "فويرا ، فويرا"  باللغة الإسبانية "اخرج ، اخرج"  خلال اندلاع الحريق.


وانتشر ما لا يقل عن 30 من رجال الإطفاء، لإخماد الحريق الهائل في الشاطئ المذكور.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| لحظة اندلاع حريق هائل فى شقة بعمارات العبور ومصرع زوجين

اندلاع حريق هائل داخل سوق توشكى بحلوان.. فيديو

حريق هائل.. ألسنة اللهب تتسبب بأزمة في طريق القاهرة - الإسماعيلية

حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض .. فيديو

اندلاع حريق هائل في سوق بـ عجمان في الإمارات | فيديو

تضامن ورسالة مؤثرة من رضوى الشربيني بعد حريق الإمارات | شاهد

ترشيحاتنا

النائب أبو العينين يكرم طالب الطب بائع الفريسكا ويمنحه 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير

اليو بادجي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

محمود عزت.. مسئول أمني كبير يكشف لـ أحمد موسى معلومات خطيرة عن مرشد الظل

هخلي الجيش ينزل .. ولو البلد ممشيتش مظبوط هسيب مكاني ..15 تصريحا قويا للرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور

بـ المشجر القصير.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة شبابية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البرتقال بانتظام؟