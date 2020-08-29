اندلاع حريق هائل في ناد على الشاطئ بإسبانيا.. فيديو

اندلع حريق هائل في نادى شاطئي في كوستا ديل سول بإسبانيا ، مما أجبر المصطافين على الفرار.





ووفقًا لصحيفة "مترو"، بدأ الحريق في نادي Purobeach في قرية لاجونا بالقرب من منتجع Estepona ، وهي وجهة شهيرة للسياح البريطانيين.

ويمكن رؤية ألسنة اللهب- عبر فيديو مصور- وهي تجتاح المبنى بينما تتدفق أعمدة من الدخان الأسود ، حسبما ورد ، في أماكن بعيدة من نادي الشاطئ.





وبحسب ما ورد صاح أرباب العمل بالنادي "فويرا ، فويرا" باللغة الإسبانية "اخرج ، اخرج" خلال اندلاع الحريق.





وانتشر ما لا يقل عن 30 من رجال الإطفاء، لإخماد الحريق الهائل في الشاطئ المذكور.



