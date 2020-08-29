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محافظات

مستشفي النصر فى بورسعيد تبدأ التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي للأطفال

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:18 م
تشغيل تجريبي لقسم
تشغيل تجريبي لقسم الغسيل الكلوي
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كتب محمد الغزاوى
شهدت مستشفي اطفال النصر التخصصي اليوم التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال حيث اجريت  اول عملية للغسيل الكلوي بنجاح لاحدي الاطفال .

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قد اصدر توجيهاتة بسرعة اعداد وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي للاطفال بالمستشفي استجابة الي مطلب الاهالي  وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للأطفال المرضي وذويهم وتوفير مشقة السفر الي خارج بورسعيد لعمل جلسات  الغسيل. 


 تابع اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة اعمال تركيب وحدات المياة والخدمات اللوجستية بالوحدة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر الي الدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتور احمد حسن وكيل وزارة الصحة  والدكتور قطب السيد مدير عام المستشفي علي جهودهم بسرعة تجهيز وتشغيل الوحدة واستقبال جلسات الغسيل للاطفال  مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية في توفير وحدات معالجة المياة لقسم الغسيل.
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