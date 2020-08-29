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منوعات

مصرع 7 أطفال داخل ملعب كرة قدم صعقا بالكهرباء

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت الشرطة الأوغندية مقتل وإصابة 10 أطفال في أحد الملاعب بعد أن صعقوا بالكهرباء أثناء إجرائهم الإحماء في الملعب. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الاطفال كانوا موجودين داخل أرض الملعب فحدث عطل في أحد أعمدة الإنارة فذهب الأطفال كلهم إتجاه عمود الإنارة. 

ثم صعقتهم الكهرباء وهم داخل الملعب حيث توفى 7 أطفال ونجا 3 آخرون أصيب اثنان منهم بحالة من التشنج العصبي وفقدان القدرة على الكلام أما الثالث فكان هو الأكثر حظا وأصيب ببعض الجروح في يده.

وأعلنت الشرطة الاوغندية صباح اليوم السبت، وفاة السبعة أطفال وإصدار التصاريح اللازمة لدفنهم وتقديم التعازي لأهلهم.
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