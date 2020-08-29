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رياضة

أول ظهور لـ صالح جمعة بعد غياب 492 يوما.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:10 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسام الحارتي
التقطت عدسة موقع "صدي البلد"، الظهور الأول لصالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال خوضه التدريبات الإحمائية، قبل مواجهة النادي المصري، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري .

وظهر صالح جمعة بعد غيابه لفترة تجاوزت 492 يوما بسبب خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية .

وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة بالدفع بثنائي هجومي من البداية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي في الهجوم.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر
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