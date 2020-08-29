الديهي: الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئوليته تجاه الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه فى ظل الاحتفال اليوم بافتتاح المشروعات الجديدة فى محافظة الإسكندرية كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، منشغلا ومهموما بمخالفات البناء التي تجعل الدولة تتآكل.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن "، إن غياب الدولة تسبب فى ارتفاع معدلات مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة لن تغيب مجددًا، فنحن في عصر المكاشفة.





وأوضح الديهى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر الجميع اليوم ووضعهم أمام مسؤوليتهم تجاه الدولة.



