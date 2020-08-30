قصة أزمة مدحت العدل وسعد الصغير بسبب الأهلي والزمالك .. الكاتب: بسرد وقائع .. والمطرب يرد بقوة .. والاعتذار ينهى الأزمة

أزمة بين مدحت العدل وسعد الصغير

مدحت العدل: مجرد سرد وقائع

سعد الصغير: عيب لما تتنمر على الغلابة





شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين الكاتب مدحت العدل والفنان الشعبى سعد الصغير، اتهم فيه الأول بالتنمر عليه بسبب تغريدة سخر فيها من اغنية "بحبك يا حمار" والنادى الأهلى.





ونرصد تطورات أزمة مدحت العدل وسعد الصغير منذ بدايتها وحتى نهايتها.





البداية كانت مع الكاتب مدحت العدل الذى قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( باحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم».





وبعد سلسلة من الانتقادات وجهت اليه رد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة اخرى قائلا : «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا أتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».





وتصدر هاشتاج #مدحت_العدل_متنمر ، مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات من تدوينته، التي سخر فيها من المطرب الشعبي سعد الصغير، بسبب كرة القدم، وتنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.





رد سعد الصغير :

ونشر سعد الصغير فيديو ردا على الكاتب مدحت العدل، بعد أن تنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.





وقال سعد الصغير : عيب لما دكتور يتكلم كدا و يتنمر علي الغلابة، وهل الغلابة مينفعش يشجعوا كورة زي الناس الطبيعية، بتعايرني عشان غلبان، انا راجل بسيط وتعليمي علي قدي اه بس أبويا علمني احسن من إللى خد شهادة وبقا دكتور وبيخبط في الغلابة.





وأضاف: انت متفهم حاجة في الكورة ولا الأهلي وآخرك لعيبة الزمالك وياريت تبعد عن تحليل في الكورة، نصف فرقة الزمالك عملتلهم أفراحهم وعمري مغلط فيهم وبيحبوني.





اعتذار مدحت العدل :

وقدم الكاتب مدحت العدل اعتذارا شديدا للفنان سعد الصغير بعد ذكره فى تغريدته على حسابه بتويتر الذى اتهم بها جماهير نادى الأهلى مدحت العدل بالتنمر الواضح.





وقال العدل، إن تغريدتى جاءت عقب قيام أحد بقناة الأهلى بذكر جمهور الزمالك بفاوست وهو الرجل الذى باع نفسه للشيطان حسبما ذكر بإسطورة جوتة، فرد أحد آخر من الأهلاوية "هما دول هيعرفوا يعنى ايه فاوست".



