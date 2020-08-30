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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الديناميكا.. اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات  اليوم الأحد الموافق 30 اغسطس 2020 ، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط ، حيث يبدأ زمن الامتحان من العاشرة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

كما يؤدي اليوم ايضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.

وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
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