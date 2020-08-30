طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الديناميكا.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات اليوم الأحد الموافق 30 اغسطس 2020 ، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).





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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط ، حيث يبدأ زمن الامتحان من العاشرة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.





كما يؤدي اليوم ايضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.





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