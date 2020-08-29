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أخبار العالم

تحت عنوان الحوار بين الثقافات.. سعوديات يطلقن برنامجًا تدريبيًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:33 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـس رضـا

أطلقت "مجموعة سيدات للحوار بين الثقافات"، (LICD) ممن تخرجن في برنامج الزمالة الدولية الذي ينفّذه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، برنامجا تدريبيًا، بعنوان: (الحوار بين الثقافات)، حسب البرنامج التدريبي الذي أطلقه المركز.


ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وبناء مجتمع حيوي يُعزز فيه التعايش والتلاحم ودعم الحوار الفعال البنّاء.


وجاء عقد هذا البرنامج بعد تلقي عدد من السيدات السعوديات تدريبًا في برامج زمالة مركز الحوار العالمي (كايسيد) لمدة عام كامل واستمارًا للمهارات والخبرات الكبيرة التي اكتسبنها خلال العام التدريبي، وصولًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

 

وأوضحت إحدى عضوات المجموعة الدكتورة هيا بنت صالح الحرقان، أن البرنامج يتكون من سبعة مستويات، لكل مستوى محور خاص يُطرح يوم الأحد من كل أسبوع، لافتة الانتباه إلى أن البرنامج بدأ بالمستوى الأول وهو مقدمة وتعريف بالبرنامج وأهميته وأهدافه والتعريف بداعمه وهو مركز الحوار العالمي، حيث تناول كل عضو التعريف بالمركز بدايته وتاريخ تأسيسه وأعماله وإنجازاته وشراكاته..، وأشارت إلى تنفيذ ثلاثة مستويات من هذا البرنامج حتى الآن وتبقى أربعة.

 

وسيعقد المستوى الرابع ويُستضاف فيه شخصية سعودية عالمية هي الدكتورة ثريا أحمد عبيد التي تشغل مركز رئاسة مجموعة المرأة في G20.. في لقاء افتراضي يعقد في تمام الثامنة مساء غد الأحد 30 أغسطس، ويُبثّ على قناة "معهد أكاديميون الدولي للتدريب" على "يوتيوب".

 

وتابعت الدكتورة الحرقان أنه بعد نهاية المستويات سيُقوّم البرنامج في مرحلته الأولى بهدف تحسينه؛ تمهيدًا لانطلاق النسخة الثانية منه

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