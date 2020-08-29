هاتريك جوميز يدخله التاريخ مع الهلال السعودي

سجل النجم الفرنسي الكبير بافيتيمبي جوميز، 3 أهداف "هاتريك"، في مرمى الحزم، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.
ويتقدم الهلال، بأربعة أهداف مقابل واحد، على الحزم، حيث تقوده هذه النتيجة للتتويج رسميًا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على منافسه النصر "الوصيف".
وبالثلاثية الذي سجلها أمام الحزم، حتى الآن، يكون جوميز، قد وصل إلى هدفه رقم 72 مع الهلال، في مختلف المسابقات، منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، في صيف 2018، قادمًا من جلطة سراي التركي.