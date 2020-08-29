بعد فشل مفاوضات الجولة الثانية لسد النهضة وتعنت إثيوبيا.. وزراء ري سابقون وخبراء: أديس أبابا تماطل لاستكمال بنائه.. وإيراد النيل لمصر والسودان 5% من الأمطار المتساقطة على حوض النهر

محمد نصر الدين علام:

الرهان على استكمال المفاوضات الفنية مع إثيوبيا فاشل



محمود أبو زيد:

أديس أبابا تماطل لاستكمال بناء سد النهضة



عباس شراقى:

ايراد النيل لمصر والسودان يمثل 5% من مياه الأمطار المتساقطة على حوض النيل



هانى رسلان:

البيان الإثيوبى أعطى انطباعا زائفا بأن هناك تقدما





نشرت وزارة الرى المصرية، بيانا، أوضحت خلاله استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة لمقترحاتها، والتى لم ترق بعد الى عرضها على هيئه مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، وتوافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب الى رئيس جنوب افريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة.





ويوضح هذا البيان أن الخلافات بين الدول الثلاث متفاقمة الى درجة عدم قدرتها على صياغة مسودة بنقاط الاختلاف بينهم. وهنا يجب علينا وقفة جادة لدراسة جدوى الاستمرار فى هذا العقم التفاوضى.





وعن ذلك قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، أن بيان وزارة الرى المصرية حول فشل المفاوضات يؤكد أن مرحلة المفاوضات الفنية انتهت، فكل طرف قال ما لديه وتبدأ مرحلة المفاوضات السياسية إذا أرادت مصر ذلك.