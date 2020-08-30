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برلمان

بعد استياء الرئيس من مخالفات البناء.. برلمانية تطالب بالقضاء على العشوائية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي التى أدلى بها امس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، قائلة:"احنا دلوقتي أصبحنا دولة قوانين يتم تطبيقها بدقة ودون تمييز أو تفرقة وحان وقت القضاء على العشوائية التي سيطرت على مصر لعشرات السنين". 

وأكدت "نصر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح من خلال تنفيذ القوانين التي تم وضعها من قبل الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالجوانب التعليمية وتحسينها بصورة كبيرة تجعل هناك توافق بين المادة التعليمية التي يدرسها الطلاب وبين متطلبات سوق العمل. 

أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعات الجديدة التي يتم افتتاحها من قبل وزارة التعليم العالي ستتيح فرصة للطلاب للدخول في تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل في الفترة المقبلة بشدة، قائلة:"الرئيس السيسي يُطالب وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار بتقديم الشرح الكامل لكل تخصص جديد حتى يتم التعرف عليه بشكل جيد من قبل الطالب ليكون لديه خلفية عن العمل الذي سيلتحق به بعد التخرج". 

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أدلى امس بعدد من التصريحات القوية ، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء ، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددًا من القضايا الأخرى الهامة.
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