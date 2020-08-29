نصر الله: أمريكا أغرتنا بالمال للتخلي عن قضيتنا ولكننا رفضنا

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني ، حسن نصر الله ، ان الولايات المتحدة الأمريكية سعت الي فتح قنوات اتصال مع الحزب وقياداته؛ مقابل أموال وسلطة، حيث قال: أمريكا عرضت علينا أموالا وسلطة وتطوير النظام السياسي لصالحنا مقابل التخلي عن قضيتنا، ولم نفعل ولن نفعل".





جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، مساء اليوم في مجلس عاشورائي.





وافاد نصر الله بان حزبه يتعرض لحملة لا سابقة لها على مدى أربعين أو خمسين سنة، وكذا ممارسة سياسة الضغوط النفسية والمعنوية حتى يتخلي الحزب عن القضايا التي ضحي من أجلها- علي حد قوله-.





وأكد نصر الله ان ما يتم ترويجه في الاعلام من تهويل حول التطبيع وسفن وبوارج وغيره، لا يهز شعرة من رأس مجاهد من مجاهدي الحزب طالما أننا في مسارنا مع الله علي حد تعبيره .