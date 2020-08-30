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منوعات

بحضور 5000 منهم.. إقامة أكبر احتفالية للتوائم من كل الأعمار في عمان.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو و بعض الصور لإحتفالية اقيمت في عمان نظمت للتوائم فقط من كل الأعمار و الأجناس . 

واحتفلت عمان لأول مرة في شهر ديسمبر من العام الماضي بالتوائم،  قررت دعوة كل التوائم على أرضها للاحتفال بهم في ذلك اليوم . 

وتداول الرواد، صور التوائم الوافدين لحضور الإحتفالية، بعد تلقي دعوة للحضور، وكان منظرهم بهيجا للغاية، فقد وصل عددهم في نهاية اليوم إلى 5000 توأم. 

وأعجب رواد التواصل الإجتماعي بتلك المبادرة ، فقد كانت الصور مبهجة و جميلة و كلها مشاعر طيبة و توائم في كل مكان من الرضع إلى المسنين . 
بحضور 5000 منهم.. إقامة أكبر احتفالية للتوائم من كل الأعمار في عمان.. صور
بحضور 5000 منهم.. إقامة أكبر احتفالية للتوائم من كل الأعمار في عمان.. صور
بحضور 5000 منهم.. إقامة أكبر احتفالية للتوائم من كل الأعمار في عمان.. صور
بحضور 5000 منهم.. إقامة أكبر احتفالية للتوائم من كل الأعمار في عمان.. صور
بحضور 5000 منهم.. إقامة أكبر احتفالية للتوائم من كل الأعمار في عمان.. صور
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