غير قانونية.. برلمانية تتحفظ على مبادرة إلزام الطلاب بمحو أمية مجموعة أشخاص

طالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإلغاء قرار جامعة عين شمس بإلزام طلاب الكليات النظرية، بمحو أمية مجموعة من الناس؛ كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للوائح القانونية لجميع الكليات ، والذي من شأنه يجعل هذا القرار باطلًا بموجب القانون.





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مبادرة جامعة عين شمس هامة ، ولكن تحتاج لعدد من الضوابط ، بالإضافة لوضع خطة مدروسة قبل تنفيذها، قائلة:"لو أي طالب رفع قضية على الجامعة؛ هيكسبها بكل سهولة ، لأن القرار غير قانوني ، ولا بد أن يتم تغيير لوائح الكليات من أجل تطبيقه".





وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة جعل هذه المبادرة تطوعية ، غير إلزامية ، علاوة على توفير الجامعة للأشخاص الراغبين في التعلم ، وتوفير مكان للطلاب يتم التدريس به، لافتة إلى أن الطالب قد يكون غير مؤهل لتعليم كبار السن ومحو أميتهم.





واقترحت، تطبيق هذا القرار على طلاب الفرقة الأولى للعام الجامعي القادم، قائلة: "من الظلم ربط شهادة التخرج بمبادرة زي كده ، الطالب ليه الحق إنه يرفض ، والجامعة لازم تراجع نفسها ، لأنه قرار متسرع وغير مُوفق".





يذكر أن مجلس جامعة عين شمس، قد أصدر قرار رقم 36، بإلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج مع تقديم الطالب إقرار بذلك مع بداية العام الدراسي ضمن طلبات استخراج الكارنيه الجامعي.