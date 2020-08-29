سمية نبيل تكتب: عاشوراء والفرج

عاش بنو إسرائيل سنين طويلة، مستضعفين في الأرض، ينالون أصناف العذاب من فرعون وجنوده، يُسخرون في أعمال شاقة، يُظلمون ويُهانون، تُستحي نساؤهم، وتُقتل أبناؤهم خوفًا من أن يكون منهم من يأخذ الملك من فرعون، لكن مشيئة الله وإرادته أكبر من كل شيء، فهو سبحانه الفعال لما يريد، لقد أبطل الله تدبيرهم، ونجَى موسى من القتل، بل ورباه فرعون في قصره حتى بلغ أشده؛ لا تعجب إنه الله، الواحد القهار، فكل الخلق تحت مشيئته وقهره، سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.





وأرسل الله موسى رسولًا، فتبعه بنو إسرائيل يرجون أن يتخلصوا مما هم فيه، ولكن اشتد العذاب بهم، قال تعالى:{ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ } [الأعراف 127 ] وموسى عليه السلام يأمرهم بالصبر ويطمئنهم أن العاقبة لهم { قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } [الأعراف 128] ولكنهم ضاقوا ذرعا { قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ} وما زال موسى عليه السلام يصبرهم { قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ } الأعراف 129} .





فنصر الله وفرجه آت ولكن لابد من الصبر إنه الصراع بين الحق والباطل.

وبعد أن أقام الله على أل فرعون جميع الحجج وبعد السبع الأيات البينات، أتى أمر الله لموسى أن يخرج بقومه ليلًا، ولكن علم فرعون بخروجهم فخرج وجنوده ليدركوهم في الصباح الباكر صبيحة يوم عاشوراء، وجاءت اللحظات الفارقة واشتد الكرب فالعدو من خلفهم، والبحر من أمامهم {قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ }[ الشعراء 61 ] لكن قلوب الأنبياء مختلفة إنها مليئة بالثقة واليقين في أن الله معهم ولن يخذلهم {قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ }[ الشعراء 62] وبيقين نبى الله موسى حدثت المعجزة، وانشق البحر، وعبر موسى وقومه ونجوا، وتبعهم فرعون وجنوده فغرقوا وأهلكوا، وتمت نعمة الله عليهم بالنصر والتمكين وكانت العاقبة لهم، قال تعالى :{ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ } الأعراف 137} .



