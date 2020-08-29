مفتي الجمهورية: العزل من الأمراض الوبائية وسيلة النبي ونصيحته للصحابة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن الإمام أبو مالك الحارث رضي الله عنه توفي بعد رحلة عطاء كبيرة في طاعون عمواس ، هو ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة وشرحبيل كلهم ماتوا في يوم واحد بسبب طاعون.





وأضاف علام خلال حديث الروح على التلفزيون المصري، أن سيدنا أبومالك الحارث يقول انه مات في خلافة عمر بسبب الطاعون الذي نزل في الأمة في هذا الوقت ومات فيه الكثير من صحابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي أوقات الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين وإيمان.





وأوضح المفتي أن الإنسان يحتاج إلى الصبر والرضا بقضاء الله ، وعمر بن الخطاب استشار الصحابة بالذهاب لمكان الطاعون في الشام فنصحوه بالبقاء وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا متفقٌ عليهِ.





وأضاف المفتي أن قضية العزل نصح بها الصحابة منذ القدم وهي التي نقول بها هذه الأيام، وعلينا أن نشكر الله في حال النعمة.



