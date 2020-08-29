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رياضة

اليو بادجي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:46 م
اليو بادجي
اليو بادجي
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محمد رشاد
تقدم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالهدف الاول أمام مضيفه المصري فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الاسبوع الـ 23 من الدوري المصري .

سجل الهدف اللاعب أليو بادجي فى الدقيقة 46 من زمن المباراة بعد عرصية أرضية من الجانب الايمن عن طريق اللاعب الشاب محمد هاني ليسدد بادجي الكرة بقدمه اليمني أرضية فى مرمى فريق المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية.

أما المصري فيحل في المرتبة رقم 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقط، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط.
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