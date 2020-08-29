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محافظات

لهذا السبب.. إغلاق عدد من المحال لمدة أسبوع في كفر الشيخ

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:00 م
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية المخالفة
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محمود زيدان
قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، غلق عدد من المحال لمدة أسبوع بسبب مخالفة التعدي على حرم الشوارع بالعاصمة، رغم التحذيرات المتكررة.

ومن جانبه، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة ورفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ، بشارع مستشفى الزهراء، والطريق الدولي بكفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل أعمال الغلق لمدة أسبوع.

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جاء ذلك بحضور وتنفيذ رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بالتصدى لكافة أشكال الإشغالات المخالفة.
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