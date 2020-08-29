لهذا السبب.. إغلاق عدد من المحال لمدة أسبوع في كفر الشيخ

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل أعمال الغلق لمدة أسبوع.

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جاء ذلك بحضور وتنفيذ رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة.



