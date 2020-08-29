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محافظ الإسكندرية: المحمودية محور تنموي مهم للغاية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:54 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم إنشاء إدارة مستقلة مسئولة عن صيانة ومتابعة محور المحمودية، بقيادة نائب المحافظ؛ لافتا إلى أن ما حدث اليوم من افتتاح محور المحمودية يعتبر عيدا للمحافظة.

وأضاف خلال 90 دقيقة، المذاع على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن هذا المحور ليس ناقلا للحركة ولكنه محور تنموي مهم جدا؛ حيث إن تحويل ترعة مليئة بالقاذورات إلى محور حيوي تنموي بتلك التكلفة يعتبر تحديا كبيرا وانجازا عظيما لكل من شارك فيه؛ مشيرا إلى أن المشروع عليه كل الخدمات التي يستخدمها المواطن.

ونوه المحافظ، إلى أنه سيتم تطوير جانبي المحور من خلال الاستثمارات على جانبي الطريق؛ وسوف تطل على العقارات الموجودة عليه على الأشجار والمناظر الجميلة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.
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