التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى .. غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن أن نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، ستظهر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الأحد الموافق 30 أغسطس.

ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

www.Tansik.Egypt.gov.eg

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وانطلقت ، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665١.

بينما لطلاب الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.









وكان قد شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة .







