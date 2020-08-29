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مرأة

بـ إطلالة محتشمة.. هبة مجدي تبهر متابعيها بالكاجوال.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:16 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هبة مجدي، ستوري جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال كشفت عن جمالها.

وظهرت بها هبة مجدي، ببنطال انيق وجذاب مرتديه معه قميص بسيط باللون البينك ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التى تبرز جمالها.

و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.


ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي في المكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.
بـ إطلالة محتشمة.. هبة مجدي تبهر متابعيها بالكاجوال.. شاهد
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