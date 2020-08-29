إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي حزمة مشروعات قومية .. نواب: الدولة تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة.. واقتحام الملفات الشائكة لصالح المواطنين

النائب حسانين توفيق:

رسائل السيسي بـ افتتاحات محور المحمودية صارمة





برلماني :

المشروعات سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الاسكندرية





مايسة عطوة:

الرئيس رد على المشككين في إنجازات الدولة





برلمانية:

المشروعات القومية تعالج الكثافة السكانية والأزمة المرورية









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.









أكد نواب بمجلس الشيوخ و النواب أن الدولة المصرية تسعى لمزيد من البناء والتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي موضحين أن تكلفة التنمية والبناء كبيرة جدًا وأن الجهود المبذولة في ملفات التنمية ستمكث في الأرض وتنفع الناس.









كما أكد النواب أن أقتحام الملفات الشائكة يصب في صالح المصريين جميعا لافتين الى ان افتتاح المشروعات القومية تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع محافظات مصر.





قال النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، أن إرادة الدولة المصرية في البناء والتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي السيئ صارمة بدون أى حسابات، وهو ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسائله الدائمة لجموع الشعب المصري، والتى كانت محطتها اليوم بمحافظة الإسكندرية، والمنتظر أن تشهد إنطلاقة جديدة مع محور المحمودية، الذي كان يمثل حلم لجموع الإسكندرانية وجموع المتوافدين علي المحافظة من كافة أنحاء الجمهورية.





وأكد علي أن التنمية والبناء تكلفته كبيرة جدًا علي رأسها الإرادة التى كُنا نفتقدها بالماضي، ونلمسها الآن بعهد الرئيس السيسي في كافة التحركات، ومن ثم نتابع بشكل مستمر المشروعات القومية من تطوير عشوائيات وشرايين حياة جديدة علي مستوي شبكة الطرق، مع الإهتمام ببناء الإنسان وتطوير أوضاع المعيشة من أجل حياة كريمة، والتطور الرقمي والتكنواوجي وتعميقه بحياة المصريين، مشيرا إلي أن الإرادة تتوفر من القيادة السياسية في جميع هذه الملفات ومن ثم نجد النتائج الإيجابية علي أرض الواقع.









ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الجهود المبذولة في ملفات التنمية هي ما تمكث في الأرض وتنفع الناس، دون السعي إلي شعبيات زائفة وحسابات سياسية، وهو ما يؤمن به الرئيس السيسي ويحققه علي أرض الواقع بالأفعال، واقتحام الملفات الشائكة التى تصب في صالح المصريين جميعًا، مشيرا إلي أن ما شهدته محافظة الإسكندرية من أعمال تطوير ونهوض بملف الطرق والعشوائيات وغيرها من المجالات الأخري نموذج من هذه الجهود المقدرة والتى لن ينساه المصريين جميعًا ونلمسها أيضا بمختلف المحافظة الأخري مع الوقت.









ووجه اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بانجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد مؤكدا ان ماشاهده جميع المصريين اليوم من مشروعات قومية كبرى افتتحها الرئيس السيسى بمحافظة الاسكندرية يؤكد ان الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسي تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع محافظات ومدن مراكز واحياء وقرى مصر.





وأكد " رسلان " ان هذه المشروعات سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الاسكندرية خاصة ان هذه المشروعات لم تشهدها محافظة الاسكندرية على مدى أكثر من نصف قرن مطالبا من الحكومة الالتزام التام بالتنفيذ الفورى للتكليفات الحاسمة من الرئيس السيسى بشأن ملف التعدى على اراضى وأملاك الدولة.





وأكد ان الرئيس السيسى كان واضحا للغاية عندما أكد ان الحكومة امام تكليف وتحد واختبار وأعرب النائب طارق رسلان عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزارئها ومحافظيها ومديرى الامن على مستوى الجمهورية فى التنفيذ الحقيقى وباحترافية للتكليفات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.





وفي ذات السياق قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة اليوم خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.





وأشارت النائبة، إلى أن الرئيس رد على كافة المشككين في إنجازات الدولة، أو القائلين بأن بعض المشروعات يكون لها أثر سلبي على بعض المواطنين، وذلك بتأكيده إعلاء مصلحة المواطن والحرص على تنفيذ مشروعات عملاقة بجودة عالمية.





ولفتت إلى أن الرئيس طمأن الشعب المصري، بشأن احتياط الدولة بشكل كافي لعدم وجود أى نقص فى أى سلعة أساسية أو التلاعب بالأسعار، رغم تحدى أزمة كورونا وتوقف الاقتصاد خلال هذه الفترة.





وطالبت النائبة الشعب المصري، بضرورة الالتزام بقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأنه يأتي لصالحهم ويضمن توفير كامل الخدمات واستقرار المعيشة في المباني المخالفة.





ثمنت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالاسكندرية، مشيرة إلى أن حجم المشروعات القومية في مصر زاد بنسبة كبيرة خلال فترة حكم الرئيس، مما جعل مصر تعد من بين مصاف الدول المتقدمة.





وأشارت ثابت ، إلى أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمشروعات قومية عملاقة ساهمت في معالجة الكثافات السكانية وتسهيل الحركات المرورية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب مما كان له آثر جليا على معدل البطالة خلال السنوات القليلة الماضية.





ولفتت إلى أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة رقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.