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فتاوى تشغل الأذهان.. بسبب الوباء.. مفتي الجمهورية: في الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين.. علي جمعة: صيام عاشوراء كان فرضا على المسلمين قبل رمضان..سعد الهلالي: 2020 سنة الافتتاحات

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:00 م
دار الافتاء
دار الافتاء
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محمود ضاحي
هل يقبل الله بناء مسجد على أرض مغتصبة أو مسروقة... داعية يجيب
سعد الهلالي يرد على مروجي الفتن في مخالفات البناء


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

شرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حديثا شريفا عن أبي مالكٍ الحارث بن عاصمٍ الأشعري، رضي الله عنه، قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض، والصلاة نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبر ضياءٌ، والقرآن حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها))؛ رواه مسلم.

وقال علام خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري، أن صحابة الرسول هم خير القرون، وأثبت صلى الله عليه وسلم الخيرية لصاحبته وللتابعين ولتابعي التابعين،  من حيث الفضل والعطاء والسخاء أعطوا لهذه الأمة كما أمرهم رسول الله.


وأضاف: أبو مالك الحارث توفي بعد رحلة عطاء كبيرة في طاعون عمواس ، هو ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، وشرحبيب، كلهم ماتوا في يوم واحد بسبب طاعون.

وأكمل: سيدنا أبومالك الحارث يقول انه مات في خلافة عمر بسبب الطاعون الذي نزل في الأمة في هذا الوقت ومات فيه الكثير من صحابة الرسول وفي أوقات الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين وإيمان.

واختتم المفتي أن الإنسان يحتاج إلى الصبر والرضا بقضاء الله ، وعمر بن الخطاب استشار الصحابة بالذهاب لمكان الطاعون في الشام فنصحوه بالبقاء  وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا متفقٌ عليهِ.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن صيام عاشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم، كان فرضًا على المسلمين لمدة عام واحد، ثم أصبح سنّة، وذلك بعد أن فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن صيام يومي التاسع والعاشر من محرم سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شكرًا لله تعالى فرحًا بنجاة موسى عليه السلام من فرعون.


ولفت إلى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء الذي يوافق عندهم 10 من شهر «تشري» أحد الأشهر العبرية، ولكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه السلام فقال نحن أحق بموسى منهم فصامه الرسول وكذلك الصحابة.

وأشار المفتي السابق، إلى أن صيام عاشوراء ظل فرضًا لعام واحد فقط ثم أصبح سنة، بعد أن فرض الله تعالى على المسلمين صوم رمضان، لافتًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صام عاشوراء تسعة أعوام، وفي العام الأخير، قال «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» وكان هذا في آخر سنة من سنوات عمره الشريف -صلى الله عليه وسلم-، وذلك لمخالفة اليهود.


قال الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن عام2020 هو عام  الافتتاحات ، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى التي تقوم بها الدولة هي للأجيال المقبلة حتى ينتفعوا بها مشيرا إلى ان هذه مسئولية أجيال تحكي عن مصر.

وطالب الهلالي خلال لقائه على التلفزيون المصري،  المصريين بالوقوف بجوار دولتهم للبناء من جديد ، مشيرا إلى ان الاختلاف في فقه الدين رحمة ، كل من تفقه وزاد فقه، وأصبح عنده وعي واتسع مساحة وعيه يدرك أن الاختلاف في فقه الدين رحمة .

وردّ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مروجي الفتن في مخالفات البناء، الذين يعترضون على هدم المباني المخالفة بحجة الاكتفاء بمصادرتها فقط.

وأوضح خلال برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكسب من تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية مكسب سريع وسيستهلك بينما ترك الأرض زراعية كما هي بالثمر الذي تحويه سيستمر إلى قيام الساعة.

وأكد أن دعاة الفتنة في هذا الموضوع هدفهم الأساسي فقط الإيقاع بين الشعب والحكومة التي ترغب في بناء الدولة وتقر مبدأ حوكمة الدولة.



قال الشيخ رمضان عبدالرازق أحد ائمة وزارة الأوقاف، إن لايجوز شرعا البناء على أرض مغتصبة ، وجعلت الأرض مسجدا معناها متى أدركَتِ الرَّجلَ الصَّلاةُ فإنَّه يُصلِّي في المكانِ الَّذي تُدركُه فيه، وإنْ لم يجدِ الماءَ فإنَّه يتيمَّمُ.

وأوضح عبدالرازق خلال فيديو عبر فضاية اون تي في"، أنه لايجوز بناء مسجد في أي مكان، والمال العام ليس مستباحا، والنبي قال إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فهم انار يوم القيامة والاعتداء على المال العام حرام.

وأضاف أن النبي لما أراد بناء مسجد قباء اشترى الأرض من أصحابها ولما أراد بناء مسجد المدينة فأراد شراء الأرض أيضًا من أصحابها إلا أن أصحابها طلبوا أن يكون ثمنها لله.
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