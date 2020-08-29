برلماني: الدولة ظلت متقاعسة في حل أزمة مخالفات البناء حتى تدخل الرئيس بنفسه لحلها.. فيديو

قال النائب عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن صدر قانون 17 لسنة 19 المعدل بقانون 1 لسنة 20 والهدف من هذا القانون هو عمل خط يتوقف لديه مخالفات البناء ونبدأ مرحلة جديدة تعتمد علي التخطيط.





وأضاف النائب عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هذا القانون يريد ان لا يكون هناك مباني عشوائية أو غير مخططة أو مخالفة.





وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن نواب الشعب لا يستطيعون السكوت عن المخالفات لانهم أقسموا بالدستور والقانون بالحفاظ علي القوانين ومصالح الشعب والوطن وعدم مخالفتهم.





وأوضح أن القانون يقول أن لابناء بدون ترخيص، لا بناء الإ في أماكن مخططة، وهذا ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار إلى أن يجب أن نوقف بقوة وعلي الدولة أن تكون قوية في التصدي لمخالفات البناء ولكن ظلت الدولة متقاعسة حتي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه لحلها وبدأ الأهتمام بها.