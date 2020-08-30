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لجنة مكافحة كورونا: الفيروس متغير وليس ثابتا من ناحية الشكل والخصائص والقوة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:01 ص
عادل خطاب
عادل خطاب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن فيروس كورونا متغير وليس ثابتا، من ناحية الشكل والخصائص والقوة، مؤكدا ان امريكا وصلت الي 6 ملايين إصابة بالفيروس  .

وأضاف عادل خطاب، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن العلماء قالوا ان فيروس كورونا من الممكن ان يأتي كل سنتين مرة، ويكون فيروسا موسميا، وآخرين أكدوا أن فيروس كورونا يمكن أن يختفي ويظهر بعد 4 سنوات .

وأوضح عادل خطاب ، أن فيروس كورونا ظهر سنة 2003 و2012 لكن كان بمسميات اخرى.

وأكد أن وعي المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة، كان ممتازا ، وكانت هناك سلوكيات جديدة على المجتمع.

وأشار إلى أن الشعب يجب أن يتأقلم ويتعايش مع فيروس كورونا، وليس هناك داعٍ للقلق والذعر .
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