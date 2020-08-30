لجنة مكافحة كورونا: الفيروس متغير وليس ثابتا من ناحية الشكل والخصائص والقوة.. فيديو

، مؤكدا ان امريكا وصلت الي 6 ملايين إصابة بالفيروس . قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن فيروس كورونا متغير وليس ثابتا، من ناحية الشكل والخصائص والقوة





وأضاف عادل خطاب ، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن العلماء قالوا ان فيروس كورونا من الممكن ان يأتي كل سنتين مرة ، ويكون فيروسا موسميا ، وآخرين أكدوا أن فيروس كورونا يمكن أن يختفي ويظهر بعد 4 سنوات .





، أن فيروس كورونا ظهر سنة 2003 و2012 لكن كان بمسميات اخرى . وأوضح عادل خطاب أنلكناخرى





وأكد أن وعي المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة ، كان ممتازا ، وكانت هناك سلوكيات جديدة على المجتمع.



