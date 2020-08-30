لجنة مكافحة كورونا: الفيروس متغير وليس ثابتا من ناحية الشكل والخصائص والقوة.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن فيروس كورونا متغير وليس ثابتا، من ناحية الشكل والخصائص والقوة، مؤكدا ان امريكا وصلت الي 6 ملايين إصابة بالفيروس .
وأضاف عادل خطاب، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن العلماء قالوا ان فيروس كورونا من الممكن ان يأتي كل سنتين مرة، ويكون فيروسا موسميا، وآخرين أكدوا أن فيروس كورونا يمكن أن يختفي ويظهر بعد 4 سنوات .
وأوضح عادل خطاب ، أن فيروس كورونا ظهر سنة 2003 و2012 لكن كان بمسميات اخرى.
وأكد أن وعي المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة، كان ممتازا ، وكانت هناك سلوكيات جديدة على المجتمع.
وأشار إلى أن الشعب يجب أن يتأقلم ويتعايش مع فيروس كورونا، وليس هناك داعٍ للقلق والذعر .