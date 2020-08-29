AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل جولتين من النهاية.. الهلال يهزم الحزم 4-1 ويتوج بالدوري السعودي

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الفوز على ضيفه لحزم بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات لجولة 28 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، موسم 2019-2020.

وبهذا الفوز، رفع الهلال، رصيده إلى النقطة 66، قبل جولتين فقط من نهاية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ليتوج بلقب دوري المحترفين.

افتتح عبد الرحمن اليامي أهداف اللقاء لصالح نادي الحزم، عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل سالم الدوسري النتيجة لصالح نادي الهلال عند الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 40، سجل الفرنسي بافيتمبي جوميز الهدف الثاني لنادي الهلال، من ركلة جزاء وضعها على يسار حارس الحزم.

وفي الشوط الثاني، تمكن جوميز من تسجيل الهدف الثالث والرابع لنادي الهلال، في الدقيقتين "53 و56، ليرفع مجموع أهدافه في اللقاء إلى 3 "هاتريك".

وتجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال ضد النصر.. لوشيسكو يبدأ اللقاء بتشكيل هجوم بقيادة جوميز

الرائد يفوز على الحزم بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

الدوري السعودي.. الهلال يدك شباك العدالة برباعية نظيفه في مباراة تألق الدوسري

هاتريك جوميز يدخله التاريخ مع الهلال السعودي

ترشيحاتنا

النيابة العامة تقرر حبس المتهم بتنفيذ مذبحة كفر الدوار

الذهب يرتفع 6 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

شاهد.. صوفينار بملابس البحر

وزير التعليم العالي للطالب إبراهيم عبد الناصر: هاتلي فريسكا وتعالى المكتب|شاهد

بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. هبة مجدي تبهر متابعيها بالكاجوال.. شاهد

بفستان مكشوف.. ريم سامي بإطلالة مثيرة للجدل من إجازتها الصيفية

بعد وفاة بطل فيلم Black Panther به.. كل ما تود معرفته عن سرطان القولون