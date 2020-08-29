قبل جولتين من النهاية.. الهلال يهزم الحزم 4-1 ويتوج بالدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الفوز على ضيفه لحزم بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات لجولة 28 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، موسم 2019-2020.





وبهذا الفوز، رفع الهلال ، رصيده إلى النقطة 66، قبل جولتين فقط من نهاية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ليتوج بلقب دوري المحترفين.





افتتح عبد الرحمن اليامي أهداف اللقاء لصالح نادي الحزم، عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل سالم الدوسري النتيجة لصالح نادي الهلال عند الدقيقة الثامنة.





وفي الدقيقة 40، سجل الفرنسي بافيتمبي جوميز الهدف الثاني لنادي الهلال، من ركلة جزاء وضعها على يسار حارس الحزم.





وفي الشوط الثاني، تمكن جوميز من تسجيل الهدف الثالث والرابع لنادي الهلال، في الدقيقتين "53 و56، ليرفع مجموع أهدافه في اللقاء إلى 3 "هاتريك".





وتجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.