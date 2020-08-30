الحكومة تقترض 44.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة

تقترض الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري من البنوك مبلغ 44.5 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر الاستعانة بالبنك المركزي المصري كمرتب لعمليات الاقتراض من البنوك و المؤسسات المالية خلال الأسبوع الجاري.
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ذكر التقرير إن الحكومة ستقترض تلك الأموال عبر آليات الاستدانة المحلية " أذون وسندات الخزانة" من خلال 3 عطاءات دورية خلال ايام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.
بحسب التقرير فإنه من المقرر طرح أذون خزانة من آجال " 91،273، 182،364" يوما بـ 37.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
أوضح التقرير أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما اليوم الأحد بقيمة 18 مليار جنيه، بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه.
وخلال الإثنين القادم سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقي 7 و3 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه.