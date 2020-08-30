AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة تقترض 44.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تقترض الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري من البنوك مبلغ 44.5 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر الاستعانة بالبنك المركزي المصري كمرتب لعمليات الاقتراض من البنوك و المؤسسات المالية  خلال الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضا:
ذكر التقرير إن الحكومة ستقترض تلك الأموال عبر آليات الاستدانة المحلية " أذون وسندات الخزانة" من خلال 3 عطاءات دورية خلال ايام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.

بحسب التقرير فإنه من المقرر طرح أذون خزانة من آجال " 91،273، 182،364" يوما بـ 37.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

أوضح التقرير أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما اليوم الأحد بقيمة 18 مليار جنيه، بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه.
وخلال الإثنين القادم سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقي 7 و3 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 35.25 مليار جنيه من البنوك الأسبوع الجارى

الحكومة تقترض 47 مليار جنيه من البنوك خلال أسبوع.. اعرف الأسباب

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 45 مليار جنيه في أسبوع

الحكومة تقترض 46.75 مليار جنيه لسد عجز الموازنة في أسبوع

الحكومة تقترض 48 مليار جنيه في أسبوع.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

عادل طعيمة: مفيش عقل يقول الأهلي يفقد 4 كباتن في موسم واحد

أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

على مسئوليتي .. أحمد موسى يفضح الإرهابية.. كواليس القبض على الرجل الشرير محمود عزت.. وصورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

صراع بين الأهلي وبيراميدز على المغربي أيوب الكعبي

نصائح هامة لحماية إطارات السيارة من التلف مدى الحياة

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

AdvertisementS

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

إبراهيم سعيد: الأهلي له استراتيجية مختلفة عن الزمالك عقب الهزيمة في القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو