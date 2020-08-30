الحكومة تقترض 44.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة

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ذكر التقرير إن الحكومة ستقترض تلك الأموال عبر آليات الاستدانة المحلية " أذون وسندات الخزانة" من خلال 3 عطاءات دورية خلال ايام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.





بحسب التقرير فإنه من المقرر طرح أذون خزانة من آجال " 91،273، 182،364" يوما بـ 37.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.





أوضح التقرير أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما اليوم الأحد بقيمة 18 مليار جنيه، بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه.وخلال الإثنين القادم سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقي 7 و3 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه.