النصر يفوز على الفيحاء بثنائية ويحتفظ بالمركز الثاني بالدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الفوز على ضيفه الفيحاء، بنتيجة (2-1)، ضمن مباريات الجولة 28 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، موسم 2019-2020.





افتتح فانيفا ايما اندرياتسيما أهداف اللقاء لصالح نادي الفيحاء عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعود المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالتعادل في الدقيقة العاشرة، من ضربة جزاء.





وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر إهداره للأهداف السهلة، حيث تصدى القائم الأيسر لرأسية حمد الله ، قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي النصر إلى 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الفيحاء إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.