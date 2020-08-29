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تعليم

بعد إعطائه منحة لدراسة الطب| تفاصيل أول لقاء لوزير التعليم العالي بـ طالب الفريسكا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عندما علم بأمر الطالب بائع الفريسكا وشاهد الفيديو الخاص به، بادر على الفور بمحادثة الطالب هاتفيا، مشيرا إلى أن الأمر كان مفاجئا للطالب الذي اعرب عن سعادته بالمحادثة.


وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لــ صدى البلد أن الوزير عرض على الطالب خلال المكالمة إعطاءه منحه لدخول كلية الطب الذي أكد أن مجموعه الكبير يسمح بدخولها دون أي استثناء، مشيرا إلى أن  الطالب هو من قرر الحصول على منحة دراسة الطب في جامعة الاسكندرية.


واشار متحدث وزارة التعليم العالي إلى أن المنحة كاملة للطالب مؤكدا أنه سيعقد لقاء بين الدكتور خالد عبد الغفار والطالب، بعد المكالمة ، موضحا أن الوزارة ستقدم له كل الدعم للطالب لتفوقه واجتهاده.


وكان قد قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الشاب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا"، يشعر بالمسئولية تجاه والده، مرددا: «كنت فخور بيه وهو بيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويا». 

وأضاف، خلال برنانمج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «إبراهيم قالي أنا طول عمري عايز أدخل كلية طب جامعة الاسكندرية، وده بعد أن عرضت عليه منحه في اي جامعة، أيًّا كانت مصروفاتها»؛ قائلا: « أنا كمان عامل مفاجأة لإبراهيم لما يجيلي المكتب، بس أنا طلبت منه يجيب لي فريسكا وهو جاي».

وأكد الوزير، أنه يجب تسليط الضوء على النماذج المشرفة، مثل إبراهيم، قائلا: «مصر فيها ملايين إبراهيم.. وتحية لإبراهيم ووالده ووالدته».

ومن جهته، قال ابراهيم عبد الناصر: «في مليون ابراهيم ياريت نهتم بيهم».
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